Memur emeklisi evinin günlük ihtiyacını tartıcılıkla kazanıyor

Bir kamu kurumundan emekli olduktan sonra rahatsızlığı sonucu 14 yıl önce bir ayağının kesildiğini söyleyen Ramazan Yıldırımer, geçim sıkıntısı sebebi ile uzun yıllardır Hamamyolu'nda tartıcılık yaparak ek gelir sağlamaya çalıştığını anlattı.

"KİM NE VERİRSE KABUL EDİYORUM"

Çocukları okuduğu için emekli maaşı ile geçinemediğini bu yüzden bir ek yapmak zorunda kaldığını belirten Yıldırımer, "Baktım olmuyor geçim de ağırlaştı, çocuklar okuduğu için tartıcılığı başladık. Her gün motosikletimle buraya gelip gün boyu tartılmak isteyen insanlara hizmet veriyorum. Belli bir miktar para istemiyor, kim ne verirse kabul ediyorum.” ifadeleri kullandı.

"BU SENE PİYASA DURGUN"

İş piyasasında durumun geçen seneden bu yana çok fark ettiğini ve olumsuz ekonomi durumun işini de etkilediğini anlatan Ramazan Yıldırımer, “12 senedir burada tartıcılık yapıyorum. Geçen seneye kadar piyasa iyiydi, ama bu sene piyasa çok dar ve iş yok. Yani piyasa durgun, millette artık para mı yok bilmiyorum. Bu durum bizim işimizi de çok etkiledi. Geçen sene çok şükür iyiydi, ama bu sene işler kötüdür. Bizde belli bir fiyat yok, vatandaş ne verirse onu alırız. Bir gün 10 lira, başka gün 15 lira kazanıyorum. Hiç olmasa evimin ekmek ve su parasını buradan kazanıyorum." dedi.



