Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan maaş iddialarına yanıt: İtibar suikastı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri, zam hesabı yapmaya başladı.

YÜZDE 10,51 ZAM CEPTE

Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında, temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak.

500 BİN LİRA MAAŞ İDDİASI

Süreç bu şekilde devam ederken son dönemde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ilgili maaş iddiaları dilden dile dolaşmaya devam ediyor.

Özellikle memurlara yapılacak zam öncesi çıkan haberlerde, Ali Yalçın'ın sendikadan aylık 500 bin lira maaş aldığı iddia edildi.

CANLI YAYINDA İDDİALARA YANIT VERDİ

500 bin lira maaş aldığı iddia edilen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hakkındaki söylentilere, tv100 kanalında yayınlanan 'Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık' programında yanıt verdi.

"İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

Kendisi ve kurumu hakkında itibar suikastı ve haysiyet cellatlığı yapıldığını söyleyen Yalçın, maaş iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"146 BİN TL AYLIK GELİR MAHKEMEYE SUNULMUŞTUR"

Yalçın, "Bununla ilgili konu yargıya taşınmıştır. 500 bin TL alıyor diye, Memur Sen'e itibar suikastı yapılmıştır. Memur Sen'de maaşın dışında 1 TL bile alamazsınız. Maaşı net hatırlıyorum, 146 bin 500 TL aylık gelir mahkemeye sunulmuştur. 500 bin TL alıyor diye sunmak, kamuoyuna sunmak, itibar suikastı yapmak hangi aklın ürünüdür, anlamakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜCRET TÜZÜK İLE BELİRLENİR, BU OPERASYON GİRİŞİMİDİR"

"Alacağınız ücret tüzük ile belirlenir" diyen Yalçın, "Bu tip bir cümle kullanmak, art niyetliliktir. Biz maaşımızı sendikamızdan alırız. Memur-Sen'e yönelik bir operasyon girişimidir. Mahkeme 7 ay önce bunu istedi ve sunuldu. Şimdi bu iftirayı atanlar gitsin orada hesabını versin." diye konuştu.

"HAYSİYET CELLATLARINI YARGIYA TAŞIDIK"

Yalçın, "Bu haysiyet cellatlarını yargıya taşıdık. Bunu ortaya atan sendikadan atılmış bir şahıs, tazminata mahkum oldu. Yargı devam ediyor." ifadelerini kullandı.