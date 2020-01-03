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Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 10:14..
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Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve memur emeklileri ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak yüzde 1,45 enflasyon farkı alacak.

SSK ve BAĞKUR emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak.

MEMURLARIN 2020 YILI ZAMLI MAAŞLAR

En düşük memur maaşı Eski maaş: 3.676 Zamlı maaş: 3.878
Müsteşar (1/4) Eski maaş: 14.093 Zamlı maaş: 14.867
Memur (lisans 9/1) Eski maaş: 4.014 Zamlı maaş: 4.234
Öğretmen (1/4) Eski maaş: 5.022 Zamlı maaş: 5.298
Başkomiser (3/1) Eski maaş: 6.511 Zamlı maaş: 6.868
Polis (8/1) Eski maaş: 5.698 Zamlı maaş: 6.011
Uzman doktor (1/4) Eski maaş: 7.747 Zamlı maaş: 8.172
Hemşire (lisans- 5/1) Eski maaş: 4.871 Zamlı maaş: 5.138
Avukat (1/4) Eski maaş: 6.350 Zamlı maaş: 6.699

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI

Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL -
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL
Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL -
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL -
Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL
SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL

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