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Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

En düşük memur maaşı 3740 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2536 lira oldu.

AA & Ensonhaber | 25.06.2019 - 08:48..
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Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Milyonlarca memur, memur emeklisi 2019 yılı 2. yarısı zamlı maaşını bekliyor.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Geçtiğimiz ocak ayında memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam+enflasyon farkı ile yüzde 10,7 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir.

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3740 LİRA

Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek.

SSK EMEKLİLERİNDE EN DÜŞÜK MAAŞ 1992 LİRA

2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

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