Memurlar haziran ayı enflasyonunu bekliyor

SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta, bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken ocak-mayıs döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 16,61 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 11'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

MEMURLARA SÖZLEŞME ZAMMINA 6 AYLIK ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'ye ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 6 AYLIK FARK ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

BEKLENTİ YÜZDE 1,04

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ GİBİ YÜZDE 1,04 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,82

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 13,58

En düşük emekli maaşı: 23.564,00 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 543 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 293 TL