Memurlara tatil sürprizi: Başkentte bir hafta idari izin

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde dikkat çeken kararlar alınmaya başlandı. Zirve nedeniyle başkentte yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak, şehir trafiği ve kamu hizmetleri için özel planlamalar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurumlarına gönderilen yazıya göre, Ankara’nın bazı ilçelerinde görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Kararın, zirve sürecinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması ve güvenlik operasyonlarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

9 ilçeyi kapsıyor

İdari izin uygulaması; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu çalışanlarını kapsayacak. Ancak zirvede aktif görev alacak personel ile sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı ve acil durum hizmetlerinde çalışan görevliler izin kapsamı dışında tutulacak.

Etkinliklere de sınırlama geliyor

Zirve haftasında Ankara genelinde büyük organizasyonlara da fren uygulanacak. Sınav, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri toplu etkinliklerin planlanmaması yönünde kurumlara bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, alınan tedbirlerin şehirde oluşabilecek güvenlik risklerini en aza indirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da özellikle resmi kurumların çevresi ve kritik güzergahlarda geniş güvenlik önlemlerinin uygulanması bekleniyor.