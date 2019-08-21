Memurların zammı hakem kurulunda belli olacak

Türkiye'deki yaklaşık 5,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dün itibarıyla noktalandı.

ZAMMI HAKEM KURULU BELİRLEYECEK

Hükümet ile memurlar adına pazarlık yapan Memur-Sen arasında bir anlaşma sağlanamadı. 2020-2021 yıllları için zam oranlarını hakem kurulu belirleyecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yaparak süreci; "Gelinen noktada müzakareler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Kamu heyeti hakem kurulu süreci bugün itibariyle başlamış oldu. Hakem heyetinin alacağı karar tüm taraflar için bağlayıcı olacak. Nihai kararı hakem kurulu verecek. " ifadeleriyle anlattı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde hükümet ilk olarak; 2020 yılı için; yüzde 3,5+3 2021 yılı için; yüzde 3+2,5 teklif etmişti. Daha sonra teklif; 2020 için; yüzde 4+4, 2021 için; yüzde 3+3 olarak revize edilmişti.

MEMUR-SEN'İN İSTEĞİ

Memur-Sen ise; Taban aylığa seyyanen 200 TL zam

2020 için yüzde 8+7

2021 için yüzde 6+6 zam

1. yıl yüzde 3,

2. yıl yüzde 2 refah payı talep etmişti.