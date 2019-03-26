Merakla beklenen Huawei P30 ve P30 Pro tanıtıldı

Çinli şirket Huawei, merakla beklenen P30 ve P30 Pro modellerini az önce düzenlediği etkinlikte resmen tanıttı. Dakika dakika takip ettiğimiz etkinlikte tanıtılan P30 serisine ait tüm detayları sizler için derledik.

HUAWEI P30

Oldukça güçlü donanım özelliklerine sahip Huawei P30, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Huawei P30, oldukça yüksek ekran-gövde oranı sunuyor.

Leica tarafından geliştirilen oldukça güçlü kameralara sahip telefonda, 40 MP + 16 MP + 8MP olmak üzere üç adet arka kamera bulunuyor. Bu kameralar düşük ışıkta olduka etkileyici fotoğraflar çekebiliyor. Telefonun ön tarafında ise 32 megapisel çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Bu kameralar sayesinde 5X optik yakınlaştırma ve 30X dijital yakınlaştırma yapılabiliyor.

6.1 inç Full HD+ OLED ekranı ile oldukça canlı renkler sunan Huawei P30, 7nm HiSilicon Kirin 980 işlemcisinden gücünü alıyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda 128 GB depolama alanı bulunuyor.

3650mAh batarya kapasitesine Huawei P30, hızlı şarj ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla birlikte geliyor.

HUAWEI P30 PRO

Huawei'nin Samsung ve Apple'a karşı en iddialı modellerinden biri olan P30 Pro, özellikle kamera konusunda rakiplerini geride bırakacağa benziyor. Etkinlik sırasında sık sık iPhone ve Samsung ile karşılaştırılan P30 Pro, kamera konusundaki marifetleriyle oldukça beğeni topladı.

Huawei P30 Pro'da, 40 MP + 20 MP + 8 MP olmak üzere 3 adet arka kamera bulunuyor. Bu kameralar sayesinde, 10X optik yakınlaştırma ve 50X dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Daha çok fotoğraf makinelerinde gördüğümüz bu derece yakınlaştırmaların bir cep telefonunda da yer alması, özellikle fotoğraf tutkunları için oldukça etkileyici bir özellik. Telefonun ön tarafında ise 32 megapiksel değerinde tek bir kamera bulunuyor:

Huawei P30 Pro'daki kameralar öylesine güçlü ki, tam 409600 ISO değerine kadar çıkabiliyor. Yani bu sayede karanlık bir gökyüzü, P30 Pro'daki kameralar sayesinde gündüz gibi fotoğraflanabiliyor.

6,47 inç Full HD+ kıvrımlı OLED ekranA sahip Huawei P30 Pro, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Depolama kapasitesi konusunda da birçok seçeneğe sahip telefonun 64, 128, 256 ve 512 GB modelleri bulunuyor.

P30 modelinde olduğu gibi Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan P30 Pro, 4200 mAh batarya kapasitesine ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip. Telefonda ayrıca, diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilmenizi sağlayan kablosuz ters şarj özelliği de bulunuyor.

Huawei P30 ve P30 Pro'nun fiyatı resmi olarak açıklandığında sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.



