taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42755
Euro
6.142
Altın
1285.285
Borsa
103452.85
Gram Altın
224.052

Merakla beklenen Meizu Note 9 tanıtıldı

48 MP kameralı Meizu Note 9'un özelliklerine ve çıkış fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 15:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefon üreticileri telefonlarını birer birer tanıtmaya başlarken, bir hamle de Meizu'dan geldi. Şirket, güçlü donanım özelliklerine sahip yeni akıllı telefonu Meizu Note 9'u resmi olarak tanıttı. Gelin Meizu Note 9'un özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

meizu note 9

MEIZU NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde Full HD+ ekran ile gelen Meizu Note 9'da yüzde 89'luk bir ekran/gövde oranı bulunuyor. Son dönemlerde popüler hale gelen çentikli tasarımdan vazgeçmeyen Meizu, telefona bir su damlası çentiği yerleştirmiş.

Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alan telefonda, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

meişzu note 9

    48 MP + 2 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip Meizu Note 9'un ön tarafında ise 20 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor. 4000mAh batarya kapasitesine sahip telefon, aynı zamanda 18W hızlı şarjı da destekliyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip Meizu Note 9'un fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:

    • 4GB RAM / 64 GB depolama - 208 dolar
    • 6GB RAM / 64 GB depolama - 238 dolar
    • 4 GB RAM / 128 GB depolama - 238 dolar

    Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

    @eshteknoloji

    Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
    YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
    Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

    Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

    205
    Kılıçdaroğlu rozet taktı

    Kılıçdaroğlu rozet taktı

    295
    Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

    Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

    254
    Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

    Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

    209
    İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

    İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

    59
    Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

    Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

    66
    874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

    874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

    45
    VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
    OYUNMOYUN.COM
    [+] Görüş bildir