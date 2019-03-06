Merakla beklenen Meizu Note 9 tanıtıldı

Akıllı telefon üreticileri telefonlarını birer birer tanıtmaya başlarken, bir hamle de Meizu'dan geldi. Şirket, güçlü donanım özelliklerine sahip yeni akıllı telefonu Meizu Note 9'u resmi olarak tanıttı. Gelin Meizu Note 9'un özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

MEIZU NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde Full HD+ ekran ile gelen Meizu Note 9'da yüzde 89'luk bir ekran/gövde oranı bulunuyor. Son dönemlerde popüler hale gelen çentikli tasarımdan vazgeçmeyen Meizu, telefona bir su damlası çentiği yerleştirmiş.

Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alan telefonda, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

48 MP + 2 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip Meizu Note 9'un ön tarafında ise 20 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor. 4000mAh batarya kapasitesine sahip telefon, aynı zamanda 18W hızlı şarjı da destekliyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip Meizu Note 9'un fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:

4GB RAM / 64 GB depolama - 208 dolar

6GB RAM / 64 GB depolama - 238 dolar

4 GB RAM / 128 GB depolama - 238 dolar

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