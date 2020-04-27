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Meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Kazayı merak eden vatandaşlar, yaralıyı yakından görmek için sosyal mesafe kurallarını altüst etti.

İHA |
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Meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı

Edinilen bilgiye göre, tek yön uygulamasının başladığı Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı’nda 09 SG 842 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan N.Y. isimli bir vatandaşa çarptı.

Kazanın ardından sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan ve büyük çoğunluğunda maske dahi bulunmayan vatandaşlar, kazada yaralanan vatandaşın başında toplandı.

Meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı

SOSYAL MESAFE KURALI, UYARILARA RAĞMEN HİÇE SAYILDI

Çevredekilerin ısrarlı uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar ısrarla yaralının başında beklemeyi sürdürdü.

Meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi umursamadı- İZLE

Yaralı N.Y., ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı

Meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı

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