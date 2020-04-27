Edinilen bilgiye göre, tek yön uygulamasının başladığı Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı’nda 09 SG 842 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan N.Y. isimli bir vatandaşa çarptı.
Kazanın ardından sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan ve büyük çoğunluğunda maske dahi bulunmayan vatandaşlar, kazada yaralanan vatandaşın başında toplandı.
SOSYAL MESAFE KURALI, UYARILARA RAĞMEN HİÇE SAYILDI
Çevredekilerin ısrarlı uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar ısrarla yaralının başında beklemeyi sürdürdü.
Meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi umursamadı- İZLE
Yaralı N.Y., ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.