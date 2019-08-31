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Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la samimi bir şekilde tokalaştı sohbet etti.

AA & Ensonhaber | 31.08.2019 - 09:23..
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Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

30 Ağustos Zafer Bayraımı, dün yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamaların son ayağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'ydu. Resepsiyona siyasi partilerin liderleri de katıldı.

AKŞENER-ERDOĞAN TOKALAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam resepsiyona katıldı.

Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi bir şekilde tokalaştı. O anlar objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'le muhabbet etti VİDEO

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

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