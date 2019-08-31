Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

30 Ağustos Zafer Bayraımı, dün yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlamaların son ayağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'ydu. Resepsiyona siyasi partilerin liderleri de katıldı.
AKŞENER-ERDOĞAN TOKALAŞMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam resepsiyona katıldı.
Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi bir şekilde tokalaştı. O anlar objektiflere yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'le muhabbet etti VİDEO