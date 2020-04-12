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Meral Akşener: Devletin kendisini ispatlama vaktidir

İYİ Parti Genel Başkanı, parti olarak ülke ve millet için iktidarın atacağı her olumlu adıma destek olacaklarını söyledi.

AA |
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Meral Akşener: Devletin kendisini ispatlama vaktidir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs sürecine ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı basın açıklamasında, salgına rağmen çalışan tüm emekçilere gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, salgında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Yaşanan bu zor günlerin her tür siyasi hesabın üstünde, ortak bir mücadeleyle atlatılabilecek, devlet ve millet olarak dayanışma ve birlik ruhuyla aşılabilecek günler olduğunu belirten Akşener, "Milletimiz bu konuda kendisini ispatlamış bir millettir. Vakit, devletin de kendisini ispatlama vaktidir. Çünkü devlet tam da bu zamanlar için lazımdır. Devlet böyle zamanlarda milletinin yanında durur. Geçmişte böyle olmuştur, şimdi de böyle olmalıdır." dedi.

Meral Akşener: Devletin kendisini ispatlama vaktidir ViDEO

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ BUNU YAPABİLECEK GÜÇTEDİR DEDİK”

Dünya salgını konuşurken, İYİ Parti olarak ülke ve millet için iktidarın atacağı her olumlu adıma destek olacaklarını belirten Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun gereğini de yerine getirdik. Sürecin başından itibaren Sayın Erdoğan'a ve hükümetine, atılması gereken doğru adımları açıklıkla söyledik. Bundan 60 gün önce daha salgın ülkemize gelmemişken, 'sahra hastaneleriyle ilgili çalışmalara başlayın' dedik. 'Karantina için bölgeleri belirleyin, tesisleri hazırlayın' dedik. 'Aşı ile ilgili çalışmalara şimdiden başlayın' dedik. 'İlerleyen süreçte vatandaşın sırtına ekonomik yük binecek. Bu yükü hafifletmek devletin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilecek güçtedir' dedik. 'Açıklanan ekonomik paket yetmez, genişletin' dedik. 'Millet İttifakı belediyeleri bu mücadelede rakibiniz değil, aksine çözüm ortağınızdır, değerlendirin' dedik. 'Yardım ve dayanışma işlerini belediyeler ile iş birliği içinde yürütün' dedik."

"MİLİM MİLİM ALDIĞIMIZ MESAFE İKİ SAATTE HEBA OLDU"

Akşener, 10 Nisan cuma akşamı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü. Marketlerde, bakkallarda, benzinliklerde sıralar oldu. Haftalardır büyük bir özveriyle evde kalan milletimiz, panikle salgını unuttu yollara düştü.  Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu." dedi.

"ÜLKE GENELİNDE 15 GÜNLÜK ZORUNLU KARANTİNA İLAN EDİN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Uyarılarımızı dikkate alıp, zamanında uygulayarak, süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala mümkün. Devlet aklıyla, Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla, ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin. Buna paralel olarak, ekonomik destek paketini, salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde,  milli gelirimizin en az yüzde 7'si seviyesine genişletin. Karantina süresi içinde, yoğun bir tarama kampanyası başlatıp,  Kovid-19 vakalarını daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın."

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