Meral Akşener, ikinci kez koronavirüs testi yaptırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, evinde çalışan 20 yıllık yardımcısı koronavirüse yakalandı. Akşener'in çalışanı evde karantinaya alınırken, Meral Akşener'in doktorları da harekete geçti.

Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener ile birlikte test yaptırdı. Sonuçlar negatif çıktı.

İKİNCİ TEST SONUCU

Akşener Ailesi, koronavirüse karşı tedbirleri elden bırakmadı ve bir kez daha test yaptırdı.

Bu testin sonucu da negatif çıktı.

Aile, derin bir nefes aldı.

"İMAN ETMİŞ OLSAK DA..."

Meral Akşener, ilk test sonucunun negatif gelmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Yardımcımın COVID-19 olduğunu öğrendiğimde ilk aklıma gelen ailem oldu. Eğer bir bulaşı olduysa oğlum, eşim onları düşündüm. Torunumu uzun süredir telefon aracılığıyla görüyorum. Ondan yana içim rahat. Konu kendime gelince de elbette bir tedirginlik yaşadım. Ne bir nefes eksik, ne bir nefes fazla. İman etmiş olsak da, insan tedirgin oluyor. Bilimin bile henüz net tanımadığı bir belayla karşı karşıyayız. Testler yapıldı, sonuç geldi, rahatladık. Çalışanımın sağlık durumunu ilk anda itibaren takip ediyorum. Yıllardır evimizin bir parçasıdır. Hastalığı hafif seyrediyor. Durumu gayet iyi." ifadelerini kullanmıştı.