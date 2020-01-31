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Meral Akşener, İmamoğlu'nun tatili hakkında konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatiliyle ilgili 'İlgilenmiyorum' dedi.

AA | 31.01.2020 - 16:38..
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Meral Akşener, İmamoğlu'nun tatili hakkında konuştu

İzmir'de temaslarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Balçova ve Buca ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, daha sonra esnafla bir araya geldi.

"KARARI SEÇMEN VERİR"

Bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatilini hatırlatmasına Akşener, "Ben insanların günlük hayatında ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir. O oraya gitti, bu buraya gitti bizim konumuz değil." karşılığını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken'de ailesiyle birlikte kayak tatili yaptı. İmamoğlu'nun bu tatili zamanlama açısından çok tartışıldı.

Meral Akşener, İmamoğlu'nun tatili hakkında konuştu

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