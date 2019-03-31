taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Meral Akşener oyunu kullandı

Oyunu Üsküdar'da kullanan Meral Akşener, hem ilçede hem de İBB adaylığında CHP'ye oy attı.

DHA | 31.03.2019 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Meral Akşener oyunu kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu, Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli 'tırnak içi hareketli' bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin, Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak, Üsküdar iyi olacak, İstanbul iyi olacak." dedi.

Meral Akşener oyunu kullandı

"İYİ BİR SONUÇ ÇIKACAK"

Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyleyen Akşener'e, bir basın mensubu “Sizce sandıktan ne çıkacak?" diye sordu. Akşener, "İyi bir sonuç çıkacak." şeklinde cevap verdi.

Meral Akşener oyunu kullandı

Akşener, partisinin aday çıkarmaması sebebiyle daha önce, hem Üsküdar'da hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında CHP'ye oy atacağını söylemişti.

Meral Akşener oyunu kullandı ViDEO

Meral Akşener oyunu kullandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

93
Cem Yılmaz oy kullandı

Cem Yılmaz oy kullandı

78
İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

117
57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

111
Hacı Sabancı oyunu kullandı

Hacı Sabancı oyunu kullandı

28
Hadise oyunu kullandı

Hadise oyunu kullandı

58
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir