İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu, Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli 'tırnak içi hareketli' bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin, Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak, Üsküdar iyi olacak, İstanbul iyi olacak." dedi.

"İYİ BİR SONUÇ ÇIKACAK"

Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyleyen Akşener'e, bir basın mensubu “Sizce sandıktan ne çıkacak?" diye sordu. Akşener, "İyi bir sonuç çıkacak." şeklinde cevap verdi.

Akşener, partisinin aday çıkarmaması sebebiyle daha önce, hem Üsküdar'da hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında CHP'ye oy atacağını söylemişti.

Meral Akşener oyunu kullandı ViDEO