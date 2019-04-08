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Meral Akşener seçimlere yapılan itirazı değerlendirdi

Milli iradeye saygısızlık yapıldığını ifade eden Akşener, "1 oy farkla sandıktan çıkan kazanır." diyerek Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 10:58..
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Meral Akşener seçimlere yapılan itirazı değerlendirdi

İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da seçimlere itiraz sürecini değelendiren Akşener, 1 oy farkla sandıktan çıkanın kazanmış olacağını söyledi.

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; kendisi muhtar olamaz denilmişti bu millet kendisini Başbakan seçti. Başbakanlık yetmedi, Cumhurbaşkanı olacağım dedi, bu millet cumhurbaşkanı seçti. Hepsi bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Vesayet odaklarıyla mücadele ede ede geldiğini iddia ettiği için bu aziz milleti inandırdığı için aziz millet arkasında durdu.

GİDİLEN YOL, YOL DEĞİLDİR

Biz kazanamıyorsak sandığın manası yoktur diyorlar. Bu gidilen yol, yol değildir. 15 bin oy yeterli değil kazanmak için halbuki ortağının söylemiyle 1 oy farkla sandıktan çıkan kazanır. AK Parti kazanıncaya kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Amerika ve Afrika diktatörlüklerinde olur. Bizim itirazlarımız reddedildi.

ARKADAŞLARINIZA GEM VURUN

Yunus Emre'de 21 oyla seçim kaybettik. Geçersiz oyları sayın dedik bizim itirazlarımız reddedildi. CHP'nin çok az bir itirazı kabul edildi. Sayın Erdoğan'a bir çağrım daha var; kibir abidesi olan teşkilatınızdaki arkadaşlarınız bedel ödeme korkusuyla çok heyecanlı görünüyor. Bu arkadaşlarınıza lütfen gem vurun.

TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞMESİ LAZIM

Ekrem İmamoğlu'nun 15 bin küsür oy farkını kabul etmemek kimsenin haddi değildir. Türkiye'nin normalleşmesi lazım, insanların nefes alması lazım. Bu kaotik durumdan çıkılması lazım."

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