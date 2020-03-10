Meral Akşener'den mülteci yorumu: Göndermekte haklıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretine değindi.

Cumhurbaşkanına yüklenen Akşener, “Askerimizi şehit eden Putin ve Esad oldu, ayağına giden biz oldu. Sayın Erdoğan, biz Türkler çok savaş kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık.” dedi.

“PUTİN’E TEŞEKKÜR ETTİN”

Akşener, “Biz Türkler tarihimizde çok savaşlar kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadım. Altı yüz yıllık devletimizi kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Tarih boyunca kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyabildik, yeni bir Cumhuriyet kurduk.

Bu nedenle Rusya’ya giderken milletçe senden tek bir beklentimiz vardı canını ortaya koyan Mehmetçik kadar onurlu olmandı. Sense gittin o onurun onda birini masa başında gösteremedin. Gittik kapılarda bekletilmeye razı olup üstüne bir de kabul edildiğiniz için Putin’e teşekkür ettin. “ diye konuştu.

"AKLINI BAŞINA ALMASI GEREKİR"

Moskova protokolünün ara çözüm olduğunu savunan Akşener, “Bu ara çözümü kalıcı hale getirebilmek için öncelikle devleti yönetenlerin, aklını başına alması gerekir. İktidardakilerin öğrenmemekte, anlamamakta ısrar ettikleri, devlet insanı duruşunu göstermeleri gerekir.” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFETTEN DESTEK VERMESİNİ BEKLEYEMEZSİN”

“Suriye meselesi milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirdiği için milli bir meseledir.” diyen Akşener, muhalefet partileriyle istişare edilmediğini öne sürdü. Akşener, “Bu konuda adımlar atmadan önce, muhalefet partileriyle istişare et. İstişare ortaya, ortak akıldan süzülmüş, milli bir duruş çıkarır. Bu kadar hata yaptıktan sonra, muhalefetten, ayrıntılarını, nedenlerini, niçinlerini bilmediği politikalara, destek vermesini bekleyemezsin.” dedi.

“MÜLTECİLER, HAKLI OLDUĞUMUZ BİR KONU”

Türkiye’nin batının da ortak olduğu Suriye meselesinden kaynaklanan sığınmacı yükünü taşımak zorunda olmadığını aktaran Akşener, “Bu nedenle sınırlarını açmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Ancak bunu yaparken, yine şahsi kızgınlıklarla hareket etmek, haklı olan Türkiye'yi, dünya kamuoyunda, “insan kaçakçısı devlet” durumuna düşürüyor. Haklı olduğumuz bir konuda kızgın bir komşu gibi değil, devlet gibi davranmak zorundasın. Avrupa'yı gerçeklerle yüz yüze getirmenin, daha sağlıklı ve akıllıca yöntemleri olduğunu unutma.” diye konuştu.

“O CENAZE TÖRENİNİ SIZDIRAN MEKANİZMAYI SORUŞTURUN”

Oda TV’nin yayınının kapatılmasına da değinen Akşener, “Daha önce söyledim, şimdi de tekrar edeyim. Madem şehit istihbaratçımızın cenaze töreni o kadar gizliydi, siyasi parti temsilcilerine kadar herkesi neden davet ettiniz?

Madem Libya'daki unsurlarımız bu kadar gizliydi, Sayın Erdoğan dünyanın gözü önünde, ‘Milli İstihbaratımız Libya'da görev yapıyor.’ diye neden açık etti? Tüm bunlara rağmen, illaki soruşturacaksanız; gidin, gizli kalması gerektiğine inandığınız o cenaze törenini, sızdıran mekanizmayı soruşturun.

Gidin, gizli kalması gereken bir cenaze törenini, bu kadar açık ve korunaksız hale getiren işleyişi soruşturun. Bu açıklara göz yumduktan sonra, haberi yapan gazeteciyi soruşturup, cezaevine göndermek, işin kolay yanı. Üstelik de bunu, FETÖ’nün yöntemleriyle yapmak en kolayı.” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞ KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMİYOR”

İşsizlik sorunu hakkında da konuşan Akşener, “İşsizlik azalmıyor, vatandaşın geçim sıkıntısı bitmiyor, enflasyon düşmüyor. Güya ekonomi dengeleniyor ama; esnaf, çiftçi, sanayici, borçlarının altında ezilmeye aynen devam ediyor. Güya ekonomi dengeleniyor ama; vatandaş kredi kartı borcunu ödeyemiyor, icradaki dosya sayısı her gün artmaya devam ediyor.

Bugün, Türkiye'nin toplam borcu 5 trilyon 835 milyar lira. Milli gelirimizin yüzde 40 fazlası. 2002'de her bir bebek bin 752 dolar borç yüküyle doğuyorken, bugün 5 bin 300 dolar borç yüküyle doğuyor.

Ben bu rakamları söyleyince, Sayın Erdoğan çok kızıyor. ‘Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük.’ diyor. Türk ekonomisi 3,5 kat büyüyebilmek için 15 kat borçlanmış. Nedense Sayın Erdoğan, bunu söylemiyor.” dedi.