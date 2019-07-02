Meral Akşener, İyi Parti grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konu başlıklarından biri ise 23 Haziran seçimlerinden önce terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye yaptığı tarafsızlık çağrısı oldu.

HDP ile Kandil'in CHP'ye destek verdiğini ifade ederek mektupta Öcalan'ın buna tepki gösterdiğini söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de hedef alan Meral Akşener, "31 Mart'tan önce beka diyenler, terörist başıyla mektup arkadaşı oldular.

"TERÖRİST BAŞINDAN DEĞİL AYNI SOYADLI KİŞİLERDEN MEDET UMDULAR"

Ülkenin Cumhurbaşkanı, bebek katilinin mektubunu analiz etti. Küçük ortak terörist başını dinleyin dedi. Milletimiz gerçekleri görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için terörist başından değil, aynı soyadlı kişilerden medet umdular. Çıkıp milletten af dileyeceklerine aklımızla alay etmeye çalışıyorlar.

Meral Akşener'den Öcalan mektubu eleştirisi VİDEO

"KÜÇÜK ORTAK DEYİNCE KIZIYOR"

Küçük ortak açıklama yapıyor, 'Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik' diyor. Dün flu görüyordu, bugün görmeden duramıyor. Küçük ortak deyince de kızıyor, ne deyim eş başkan mı deyim?"