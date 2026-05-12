Mercedes 144 bin aracı geri çağırıyor: İşte sebebi

Lüks otomobil devinden AMG tutkunlarını da yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi.

Mercedes-Benz, aralarında AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL, CLE ve GLC modellerinin bulunduğu 144 bin aracı, ekran kararma riski nedeniyle servislere çağırıyor.

Geri çağırma listesinde C63 S E Performance gibi yüksek performanslı versiyonlar da yer alıyor.

Bu sorunda sorunda, sistemin amaçlanan bir yedek çalışma davranışı sırasında gereğinden fazla yeniden başlatma tetiklediği ve bu durumun gösterge panelindeki bilgileri kısa süreliğine kestiği bildirildi.

Üstelik rapora göre, sürücüler bu arıza yaşanmadan önce herhangi bir uyarı mesajı ile karşılaşmıyor.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPILDI ANCAK NHTSA DEVREYE GİRDİ

Mercedes, aslında bu sorunu geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yayınladığı kablosuz (OTA) yazılım güncellemesiylegidermeye başlamıştı. Sistemin hassasiyetini azaltmayı hedefleyen bu güncellemeyi, etkilenen araçların yaklaşık %62’si hali hazırda almış durumda.

Mercedes, benzer ekran sorunları nedeniyle Kore’de bir güvenlik geri çağırması başlatmıştı.

Şirket, NHTSA ile yazılım güncellemesinin etkinliğini görüştü.

NHTSA'nın, diğer üreticilerin benzer "gösterge paneli" sorunlarını doğrudan güvenlik geri çağırmasıyla ele aldığını vurgulaması üzerine Mercedes, resmi prosedürü uygulama kararı aldı.

ŞİKAYETLER ÇOK SAYIDA

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ekran arızasıyla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanma vakasının bildirilmediği vurgulandı.

Buna karşın şirket; çok sayıda garanti talebi, saha raporu ve servis raporunun bulunduğunu kabul ederek güvenliği ön planda tutma kararı verdi.