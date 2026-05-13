Mercedes, 144 bin aracını geri çağırıyor: İşte nedeni

Mercedes-Benz, multimedya ekranlarında yaşanan ciddi bir sorun nedeniyle 144 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Araçlardaki bilgi-eğlence kontrol ünitesinin kendi kendine yeniden başlatılması, gösterge paneli ekranlarının aniden kararmasına yol açıyor.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma kararı, 2024 ile 2026 yılları arasında üretilen AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi modellerini kapsıyor.

Raporlara göre, bilgi ekranındaki bu kısa süreli kesinti yaşanmadan önce sürücülere hiçbir uyarı verilmiyor.

Şirket, sorunu çözmek amacıyla geçen yılın Ağustos ayında kablosuz (OTA) bir yazılım güncellemesi yayınlamaya başladı ve araçların yüzde 62'si bu güncellemeyi halihazırda aldı.

Ancak Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) uyarıları üzerine şirket prosedürü resmi bir geri çağırmaya dönüştürdü.

KAZA BİLDİRİMİ BULUNMUYOR

Mercedes yetkilileri, yaşanan bu sorunla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanma olayının tespit edilmediğini belirtiyor.

Buna rağmen, konuyla ilgili olarak dünya genelinde çok sayıda garanti talebi ve servis raporunun bulunduğu vurgulanıyor.