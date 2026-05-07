Mercedes-AMG efsanesi geri dönüyor: Yeni V8 motoru için tarih verildi

Mercedes-AMG, beklenen ilgiyi görmeyen dört silindirli hibrit motor stratejisinden dönerek sekiz silindirli motorları ürün gamına yeniden ekliyor.

Yeni V8 ünitesinin, yıl sonuna doğru öncelikle markanın SUV modellerinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

V8 MOTORUN KULLANILACAĞI MODELLER

Yeni sekiz silindirli motor hiyerarşinin üst kısmındaki modellere ayrılacak olsa da C-Serisi'nde V8 dönemi artık tamamen kapandı.

GT tabanlı Black Series ve muhtemel bir E63 geri dönüşü, bu güçlü ünitenin kullanılacağı en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

PERFORMANS VE TEKNİK DETAYLAR

CEO Michael Scheibe, hibrit sistemlerin ağırlığı yerine V8 motorun hafiflik ve saf güç avantajına odaklandıklarını açıkladı.

Çift turbolu 4.0 litrelik yeni motorun mevcut performans değerlerini aşarak her zamankinden daha güçlü olması bekleniyor.

Makyajlı C-Serisi modelleri, yüksek devir çevirebilen performanslı bir altı silindirli motorla beslenecek.

Şirket, içten yanmalı motorlara yeniden ağırlık vererek ürün gamında güçlü bir sıralı altı ve V8 motor dengesi kuracak.