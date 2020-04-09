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Mercedes'in araç teslimatları yüzde 15 azaldı

Mercedes-Benz'in otomobil teslimatları, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15 azalma gösterdi.

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Mercedes'in araç teslimatları yüzde 15 azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başta otomobil sektörü olmak üzere birçok sektörde, üretim durma noktasına geldi.

Bazı otomobil üreticilerinin sıfır araç stokları tamamen tükenirken, birçok satış bayisi de ziyaretçilere kapatıldı.

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatları, yılın ilk çeyreğinde koronavirüs nedeniyle yüzde 15 geriledi.

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'taki Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatlarının yılın ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 477 bin 378'e gerilediği belirtildi.

mercedes

ÇİN'DEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 20'LERİ BULDU

Mercedes'in hafif ticari araç satışı yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,9 düşüşle 64 bin 588 olarak gerçekleşirken, şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki araç teslimatları da ilk çeyrekte yüzde 20,3 düşerek 138 bin 960'a geriledi.

Mercedes-Benz Vans Başkanı Marcus Breitschwerdt, “Ana model serilerimizin satışını özellikle ocakta artırdık. Ancak koronavirüs krizinin etkisi martta satışlarımızı ciddi şekilde zayıflattı ve bu nedenle ilk çeyrekte hedeflediğimiz rakamlara ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

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