Merih Demiral kafe açtı: Şehit ailelerine her şey ücretsiz

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli ile şampiyonluk kupasını kaldıran A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Merih Demiral, memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle birlikte restoran-kafe açtı.

İlçe merkezinde dünya mutfakları üzerine 12 çalışanıyla birlikte hizmet veren işletme, 25 Mart'ta müşterilerini kabul etmeye başladı.

Oynadığı bütün takımlarda 28 numaralı forma giyen Merih Demiral ve ailesi, kafenin adını da '28' koydu.

Kendine özgü lezzetleriyle halkın beğenisini kazanan 28 Kafe'de, Merih Demiral'ın isteği üzerine şehit ailelerine ve gazilere yılın her günü ve her saatinde ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.

Merih Demiral’dan ramazan boyunca iftar

"28'İN ÇOK ANLAMI VAR"

Merih ve ailesi için oldukça önemli olan 28'in nedenini de baba Burhan Demiral açıkladı.

Kafenin adının da, Merih'in forma numarasının da trafik kazasında kaybettikleri annesinin ölüm tarihinden geldiğini belirten baba Burhan Demiral, "Eşimin vefatı ayın 28'i olduğu için Merih'te çok anlamı var." dedi.

"YILIN HER GÜNÜ ŞEHİT AİLELERİMİZE ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORUZ"

Merih Demiral'ın 62 yaşındaki babası Burhan Demiral, "Karamürsel'de doğdum. Daha önce inşaat işleriyle uğraştım. Emekli olduktan sonra oğlum burayı açtı. Kafemizle ilgileniyoruz. Şehit ailelerine hizmet, benim futbolcu oğlum Merih'in isteğiydi. ‘Şehit ailelerine ücretsiz hizmet verelim' dedi ve biz de uygun gördük. Şehit ailelerimize burası her gün, her zaman ücretsiz. Haricinde engelli vatandaşlarımıza da özel günler düzenliyoruz ve o günlerde ücretsiz misafir ediyoruz. 19 Mayıs'ta tüm vatandaşlarımız için de yine kampanya yapacağız. 23 Nisan'da yarı fiyatına kampanya yapmıştık. Şehit aileleri ve gazilerimizi zaten ücretsiz misafir edeceğiz. Şehit ailelerimiz bizim, Türkiye'nin gururu. Güneydoğu'muzda yıllardır şehitler verdik. O insanlarımızla gurur duyuyoruz. O insanlarımız bizim bekçiliğimizi yaptı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah gelirler ve burada onları ağırlarız. Şehit aileleri bizim emanetimiz. Hep zaman sahip çıkarız, ağırlarız. Yılın her günü şehit ailelerimize ücretsiz hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL YARDIMA İLGİSİ VAR"

Merih Demiral'ın sosyal yardım konusunda oldukça duyarlı olduğunu belirten baba Demiral, "En son Ramazan'da bir ay boyunca iftar yemeği vermişti. Sonra yardım kuruluşlarına devamlı katkıda bulunuyor. Karamürsel'imize katkıda bulunuyor. Geldiği zaman her tarafa katkıda bulunuyor. Depremlerde faaliyet gösterdi. Hatta Ronaldo gibi eski topçu arkadaşlarından aldığı formaların satışını yaptı. Sosyal yardıma ilgisi var." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH ÜST TURA ÇIKACAĞIZ"

Milli takımda oynamanın oğlu Merih Demiral için çok özel bir yeri olduğunun altını çizen Burhan Demiral, haziran ayında Amerika-Kanada- Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde milli takıma da başarılar diledi.

Merih'in futbol kariyerini özetleyerek milli takımda oynadığı için duydukları gururu aktaran Demiral, "8 yaşında futbola başladı. Hırslıydı. Her gün idmanlara götürürdüm; yağmur, kar, çamur fark etmiyordu. İşini severek yapıyordu, çok çalışıyordu, milliyetçiliği de ön plandaydı. Ülkesini hep çok seviyordu. Oğlumun milliyetçilik olayı çocukluğundan geliyor. Ülkesini seven ve ülkesiyle gurur duyan oğlum var. Onun için ben de oğlumla gurur duyuyorum. Sonra Fenerbahçe'ye gitti, alt yapısında oynadı. 18 yaşında yurt dışına gitmek istedi. Menajerimiz Cenk Bey'in vasıtasıyla Portekiz'e gitti, ona da teşekkür ediyorum. Oradan Sporting Lizbon'a, oradan Alanya'ya, Sassuolo, derken Juventus ve şu an Arabistan'da. Futbolu çocukluğundan beri çok seviyor. Biz de yıllardır taraftar ve seyirci olarak futbolun içindeyiz. Oğlumu da teşvik ettim. Bugünlere geldik. İnşallah milli takımda da başarılı olur. Zaten geçmişte başarıları var. İnşallah üstüne koyarak daha iyi yerlere gelir. Milli takıma gelince gururluyuz; kaç sene sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Ben milli takıma güveniyorum. Grubumuz da iyi. İnşallah üst tura çıkacağız." cümlelerine yer verdi.

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLMİYORUM"

Burhan Demiral, Merih'in kariyer planlamasında Türkiye'nin yerine dair soruyu da, "Şu an Arabistan'da, ilerde zaman ne gösterir bilmiyorum. 3 sene kontratını uzattı. Ama Türkiye'de tabii ki Kocaeli'de, memleketimde görmek isterim. Konuşuyoruz. ‘İnşallah Arabistan'dan sonra ilerleyen yıllarda seni Kocaelispor'da görmek istiyorum' diyorum. ‘Neden olmasın?' diyor. Yani benimsiyor." diye cevaplandırdı.

"MERİH EN SON GELİR"

Merih'in kariyerinde unutamadığı farklı özelliğini anlatan baba Demiral, "Takım olarak baktığınızda, her yere geç gider. Devre arasında takımı sayıyorum; 10 kişi var, Merih yok. Acaba çıktı mı, çıkmadı mı? Ama oynadığı zaman bambaşka bir Merih oluyor. İyi ki futbol oynarken o kadar ağır olmamış. Maça gelir; bakıyorsunuz 10 kişi, Merih piyasada yok. En son gelir. Arkadaşlarına da sordum, alt yapıda hep öyleymiş." açıklamasını yaptı.

"MERİH İLE BERABER YOLA ÇIKTIK"

Milli sporcu Merih Demiral'ın ağabeyi Fatih Demiral ise 28 Kafe'nin işletmeciliğini yapıyor.

Demiral, "Merih ile beraber yola çıktık. İşletmeciliğini ben yapıyorum, finansmanını o karşıladı. Kafemizi açarken adını 28 koyduk. Merih de 28'i çok fazla kullanıyor. Annemiz 28 Aralık 2012'de vefat etti. Bizde de '28' yer edindi. Merih de kendisi kulüp takımlarında 28'i kullanıyor. Milli takımda 28 numara olmadığı için orada farklı numara kullanıyor. Biz bu şekilde 28'i yaşatmak için kafemizde de 28 ismini kullandık. Bizim için ayrı bir duygusal anlamı var. Kafemizi açarken Karamürsel halkına hizmet için, farklı bir anlayış, farklı bir vizyon, farklı bir yapı oluşturmak istedik. Bunu da başardık. Daha da yenilikler getireceğiz. Karamürsel için yapıyoruz. Daha önce Merih'in isteğiyle ramazan çadırında 30 günde 50 bin kişiyi ağırladık. Her sene Allah izin verirse bu şekilde devam edecek." dedi.

"HEPİMİZİN VİCDANI VAR"

Sosyal konulara duyarlılıklarının kaynağını aileden aldıkları eğitim ve inançlı olmaya bağlayan Fatih Demiral, "Hepimiz duygusalız, hepimizin vicdanı var. Bizim de annemizden ve babamızdan gördüğümüz eğitimimiz var. Yardım edilecek bir durum gördüğümüz zaman duyarsız kalmak içimizden gelmiyor, içimize sinmiyor. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Kafemizde de şehit aileleri için günün her saati, sene boyunca her gün ücretsiz hizmet veriyoruz. Sebebi de anne ve babamızdan gördüğümüz eğitim. Nerede olsa, bize kim ulaşırsa ulaşsın, kim olduğuna bakmaksızın elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla tabii ki. İnanan insanlarız. Tüm şehit ailelerini kafemize bekliyoruz. Bu vatan için şehit olan insanların ailelerini ağırlamak ve bir nebze de olsa gönüllerini hoş tutmak açısından bu hizmeti vermek istedik. Elimizden geldiği kadarıyla hem şehitlerimizin hem gazilerimizin yanlarında da olmaya çalışıyoruz. Bizim için çok önemliler. Bu vatan için çocukları öldü, kocaları öldü, sevdikleri öldü. Sakat kalan gazilerimiz var. Bunu bu vatan için yaptılar. Bizim de vatan sevgimiz aşikar. O yüzden bu hizmeti vermek istedik, devam da ettiriyoruz. Buraya gelmeleri, bizimle beraber olmaları bizi çok sevindiriyor. Onlara hizmet etmemiz, onları ağırlamamız bizi mutlu eder, onura eder. 19 Mayıs için de aynı şekilde. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

"YAVAŞ YAVAŞ DAHA DA FARKLI ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Kafeteryanın hazırlık sürecinde ve sonrasında Merih'in içeriğin hazırlanmasını kendisine bıraktığını belirten ağabey Demiral, ilçede olmayan lezzetleri kafede sunduklarının altını çizdi.

Demiral, "Ben eskiden de bu sektörde olduğum için içeriğini biraz da bana bıraktı. Dizaynına beraber karar verdik. Ama menüler tamamen bana ait. Beraber istişare ederek böyle bir kafe açtık. Amacımız öncelikle Karamürsel için bir yenilik olmaktı. Menümüzde Karamürsel'de olmayan farklı yemekler var. Bunları insanlarımıza tattırıp bunun öncüsü olmak istedik. Mesela; sushi, bun çeşitlerimiz, bowl tabaklarımız var. Sabah kahvaltısında avakadolu poşe yumurtamız var. Yavaş yavaş daha da farklı şeyler yapacağız." sözleriyle vatandaşları lezzetlerini tatmaya davet etti.

"SOKAKTA BERABER TOP OYNARDIK"

Kendisini duygulandıran iki anısını paylaşan Fatih Demiral, şöyle devam etti:

“Annem vefat ettikten 3 gün sonra Merih'in Bursaspor ile maçı vardı. Takım arkadaşları evimize kadar gelmişlerdi. Hocası 'Gelmen gerekmiyor' demesine rağmen 'Anneme söz verdim; futbolcu olacağım, başaracağım' dediğini hatırlıyorum. O beni her zaman çok duygulandırır. Merih kaybetmeyi sevmeyen bir yapıya sahip. Çocukken sürekli konsol oyunu oynardık ve çok fazla kavga ederdik. O hatıralarımı hiç unutamıyorum. sokakta birlikte top oynardık. Sokakta beraber top oynardık. Futbola da o şekilde başladı.”

"BİZİ HER ZAMAN GURURLANDIRIYOR"

Milli futbolcu olan kardeşi Merih Demiral'a mesaj yollayan Fatih Demiral, "Merih'e bizi her zaman olduğu gibi yine gururlandırmasını söyleyebilirim. Milli takım onun için çok özel. Oraya gittiği zaman kendini o formaya adıyor. Bizi her zaman da gururlandırıyor. İnşallah kendisi de gol atar, güzel bir Dünya Kupası geçiririz. Bizi gururlandırır. Milli takım onun için aidiyet. Farklı bir yer. Bir kulüp takımı gözüyle bakmıyor. Milli takımda kötü oynadığında ya da yenilgi olduğunda çok üzülüyor. Şu anda milli takımda seviliyor. Ülkesine, vatanına, milli takım formasıyla en güzel şekilde, ne kadar hizmet edebilirim gözüyle bakıyor. Onun için çok ayrı bir yerde. Milli takıma gidebilmek için can atıyor. Sürekli milli maç olsun da milli takıma gidebileyim diye can atıyor." diye konuştu.

"MERİH'İN BİRKAÇ TANE ARKADAŞIYLA TANIŞIYORUZ"

Milli takımda herkesin çok heyecanlı olduğunu kardeşinden bildiğini vurgulayan Fatih Demiral, "Merih'in birkaç tane arkadaşıyla tanışıyoruz. Hepsi çok iyi, kaliteli, düzgün insanlar. Forma için, milli takım için, vatan için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hepsi yapıyor. Umudum; Dünya Kupası'nda finale çıkıp, kupayı alıp ülkeye dönmeleri. Bunu yapacak güce de sahipler, inanıyorlar. Kardeşimden örnek vereyim; çok heyecanlılar. En son 20 sene önce gidilmiş bir kupa. Tekrardan gideceğiz. İnşallah finalle taçlandırıp kupayı alırlar. İnşallah bunu başarırlar." dedi.

"MERİH'İN MİLLİ DUYGUSU ÇOK YÜKSEK"

Merih'in maçlardan önce marş dinlediğini paylaşan ağabey Fatih Demiral, "Merih'in milli duygusu çok yüksek, hepimizin olduğu gibi. Her futbolcunun dinlediği, kendini motive etmek için dinlediği şarkılar var. Denk geldiğim için söyleyeyim; maçlardan önce daha çok Mehter ve Plevne marşı gibi müzikler tercih ediyor, motive olabilmek için." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN KOCAELİSPOR'DA KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKMASI"

Babaları Burhan Demiral gibi Merih'i Kocaelispor formasıyla kaptan olarak sahaya çıkarken görmek istediğini de sözlerine ekleyen Fatih Demiral, "Merih buradan sonra 13 yaşında Fenerbahçe'ye gitti. Kendisi futbola meslek olarak baktığı için özel bir ekibi var. Bir kariyer planlaması var. O planlama doğrultusunda ilerliyor. Aile olarak desteğimiz; manevi destek. O takım, bu takım gibi değil. Kendi düşüncem ise ben Kocaelispor'da kaptan olarak görmek isterim. Kariyer programı ne gösterir bilmiyorum ama gönlümden geçen; bir gün Kocaelispor'da kaptan olarak sahaya çıkması. Ama bunu zaman gösterecek." şeklinde konuştu.