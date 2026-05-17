Merih Demiral, kupa seremonisinde “Çırpınırdı Karadeniz” parçasını çaldırdı
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen milli yıldızımız Merih Demiral, şampiyonluk kutlamalarında sahaya çıkarken “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısını çaldırdı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğa ulaştı.
Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kupa sevinci yaşadı.
Dün akşam ise sahasında Al Kholood'u ağırlayan Demiral'ın ekibi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından ise statta kutlama töreni düzenlendi.
MERİH'İN TERCİHİ 'ÇIRPINIRDI KARADENİZ' OLDU
Törene, milli yıldızımız Merih Demiral'ın sahaya çıkarken seçtiği şarkı damga vurdu.
Demiral, sahneye 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını çaldırarak çıktı.
Demiral'ın o anları böyle görüntülendi...
