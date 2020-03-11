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Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Almanya'da etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükselirken, enfekte olan kişi sayısı da 1296'ya ulaştı.

İHA | 11.03.2020 - 16:23..
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Almanya'da da etkisini artırmaya başladı.

Almanya Başbakanı Almanya Şansölyesi Angela Merkel, virüsün Almanya’da da etkili olmasının ardından Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile kameraların karşısına geçerek son duruma ilişkin açıklama yaptı.

NÜFUSUN YÜZDE 70'İ ENFEKTE OLABİLİR

Merkel, ülkedeki artan koronavirüs vakalarına ilişkin "Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir." dedi.

ÖNCELİK VİRÜSÜN YAYILIŞINI YAVAŞLATMAK

Virüsün tedavisinin henüz bulunamadığını vurgulayan Merkel, "Önceliğimiz zaman kazanmak ve virüsün ilerleyişini yavaşlatmak." ifadelerini kullandı.

Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Alman Başbakan, sınır kapılarını kapatmanın virüsün yayılması için yeterli olmayacağını da belirterek, "Bu, dayanışma sağduyu ve birbirimize özen göstermemiz için bir sınav, umarım biz bu sınavı geçeriz." diyerek sağduyu çağrısında bulundu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3 kişi hayatını kaybederken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1.296'ya yükseldi.

Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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