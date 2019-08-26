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Merkel: Amazon ormanlarına yardım edeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ülkelerinin Amazon Ormanları'ndaki yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmaları için Brezilya ile konuşacağını söyledı.

İHA | 26.08.2019 - 06:32..
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, G7 Zirvesi için geldiği Fransa’nın Biarritz kentinde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Angela Merkel, Amazon Ormanları’nda yangınlar söndürüldükten sonra yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılmak için Almanya ve G7 üyelerin Brezilya ile konuşacağını söyledi.

Merkel: Amazon ormanlarına yardım edeceğiz

"DÜNYAMIZIN AKCİĞERLERİ ETKİLENDİ"

Merkel, “Elbette burası Brezilya’nın bölgesi, ancak burada gerçekten küresel bir husus olan yağmur ormanlarıyla ilgili bir sorunumuz var. Dünyamızın akciğerleri etkilendi ve müşterek çözümler bulmalıyız” dedi.

Merkel ve Macron, Şili Devlet Başkanı Pinera’ya yangınların söndürülmesi için Avrupa Birliği’nin organize edeceği lojistik ve diğer yardım tekliflerini sunduklarını söyledi.

Merkel: Amazon ormanlarına yardım edeceğiz

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