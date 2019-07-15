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Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

Merkel, 1944 yılında Hitler’e suikast düzenleyenlerin örnek alınacak kişiler olduğunu vurguladı.

AA | 15.07.2019 - 02:23..
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Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adolf Hitler’e düzenlenen suikast girişiminin 75. yıl dönümü yaklaşırken yaptığı açıklamada, aşırı sağcılıkla kararlı bir biçimde mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

20 Temmuz tarihinde, Nasyonal Sosyalizm iktidarına karşı duran herkesi andıklarını belirten Merkel, “Bugün de demokrasiyi yıkmak isteyen tüm eğilimlere karşı durmakla yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Nazi Almanyası'nda 20 Temmuz 1944 tarihinde Albay Claus von Stauffenberg öncülüğünde bir grup subay, Adolf Hitler'i bir bombalı saldırı ile öldürmeye çalışmış, ancak suikast girişimi başarısız olmuş ve Hitler hafif yaralı olarak kurtulmuştu. Stauffenberg ve suikast girişiminin arkasında bulunan 200'e yakın isim idam edilmişti.

"TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"

Merkel, 20 Temmuz suikast girişiminde bulunanları “örnek” olarak nitelendirdi. “Vicdanlarının sesini dinleyerek, Nasyonal Sosyalizm karanlığına gömülmüş olan Almanya'nın tarihine damga vurdular” diyen Merkel, bu kişilere teşekkür borçlu olduklarını belirtti ve “Bu tür eylemler olmasaydı belki de anayasamız bugünkü haliyle ortaya çıkmayacaktı. Bugünümüzü bu insanların cesareti üzerine inşa edebiliriz. Tarihimizin bu sayfası olduğu için mutluyuz” şeklinde konuştu.

"SAĞCILARIN ŞANSI YOK"

Başbakan Merkel, herkesi “demokrasinin ve sivil toplumun güçlü olması ve aşırı sağcılara hiçbir şans tanınmaması” yönünde toplumda çaba sarf etmeye davet etti.

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