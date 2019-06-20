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Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurumlasına karşı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına karşı olduklarını, bu durumun bölge barışına olumsuz yönde etki edeceğini açıkladı.

AA | 20.06.2019 - 00:37..
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Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurumlasına karşı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

MERKEL BAĞIMSIZLIĞA KARŞI

Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in memleketi olan Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Goslar kentinde Gabriel ile beraber bir okulu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi.

Başbakan Merkel, Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini de vurguladı.

Almanya, iki yıl önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumunu da desteklememişti.

Alman Şansölye Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda hem Iraklı mevkidaşlarının Berlin ziyaretinde hem de başka platformlarda dile getirmişti.

 

 

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