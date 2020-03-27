taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3966
Euro
7.0709
Altın
1627.01
Borsa
91527.59
Gram Altın
334.784
Bitcoin
43763.64

Merkel: Korona 2008 krizinden daha kötü

Merkel koronavirüs salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti.

AA | 27.03.2020 - 03:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferansla bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel burada yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs salgının etkileri 2008 yılındaki banka ve  finans krizden daha kötü'' dedi.

Merkel ayrıca koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti.

VATANDAŞLARDAN SABIR OLMALARINI İSTEDİ

Koronavirüs nedeniyle ülkede alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini vurgulayan  Merkel, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELERİ ÖZLEDİM"

Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, ''Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim'' ifadelerini kullandı.

Merkel: Korona 2008 krizinden daha kötü

İlginizi Çekebilir
KKTC'de köyler karantinaya alındı
KKTC'de koronavirüs tedbirleri kapsamında köylerin karantinaya alındığı bildirildi.
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı
Dünyanın birçok ülkesinde binlerce can alan koronavirüsün Türkiye'deki yayılma süreci devam ediyor.
İtalya'da gündem Güney Kore modeli
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalyan gazetecinin sözlerini Türkçe'ye çevirerek takipçileriyle paylaştı.
Hamamı kahvehaneye çevirdiler: 47 bin lira ceza
Mersin’de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. Hamamı basan polisleri karşılarında görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
56
Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı
Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı
3
İzmir’de bir kadın evinde ölü bulundu
İzmir’de bir kadın evinde ölü bulundu
0
Şanlıurfa'da üstüne yıldırım düşen çoban öldü
Şanlıurfa'da üstüne yıldırım düşen çoban öldü
1
KKTC'de köyler karantinaya alındı
KKTC'de köyler karantinaya alındı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir