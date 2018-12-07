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Merkel partisine veda etti

Partisi CDU'ya veda eden Almanya Başbakanı Merkel, bir makas değişikliğinde olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 15:11..
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı sıfatıyla son konuşmasını bugün Hamburg'daki parti kongresinde yaptı.

18 YILDIR GÖREVDEYDİ

18 yıldır bu görevi sürdüren Merkel, parti içi tartışmalar konusunda uyarıda bulunarak CDU'nun yeni bir yönetim ve programla, zorlukların üstesinden gelmesi gerektiğini söyledi.

Merkel partisine veda etti

"TEŞEKKÜRLER ŞEF" PANKARTLARI

Merkel, saat 10.40'ta 31'inci parti kongresini açmak üzere kürsüye geldiğinde delegeler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Bazı delegelerin, "Teşekkürler şef" yazılı kartonlar taşıdığı görüldü.

Merkel partisine veda etti

MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ

Açılış konuşmasında partinin kongreden, "İyi bir donanımla, motive ve bütünlük içerisinde" çıkması dileğinde bulunan Merkel, partinin "Bir makas değişikliğinin" arefesinde bulunduğunu söyledi.

Merkel, "Hepimiz, partimiz CDU'nun güçlü bir merkez partisi olarak şekillenme yükümlülüğüne layık olmasını, inandırıcılık gücü yaymasını ve ülkemizin geleceği için doğru teklifi hazırlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Merkel partisine veda etti

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