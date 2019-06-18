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Merkel, resmi törende fenalaştı

Ukrayna'da bulunan Merkel, resmi marşların okunduğu sırada şiddetli şekilde titrediği görüldü.

AA & Ensonhaber | 18.06.2019 - 16:24..
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Merkel, resmi törende fenalaştı

Resmi temaslar için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, sevenlerini korkuttu.

TÖRENDE FENALAŞTI

Kendini karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile milli marşlar için ayakta duran Merkel'in titrediği görüldü.

Alman Başbakan kendi ülke marşı okunduğu sırada titremesi arttı, durdurmak için ellerini ovuşturdu.

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Merkel, resmi törende fenalaştı

SUSUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan Angela Merkel, ortak basın toplantısında susuz kaldığı için şiddetli bir şekilde titrediğini daha sonra 3 bardak su içtiğini ve daha iyi olduğunu gazetecilere açıkladı.

Merkel, resmi törende fenalaştı

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