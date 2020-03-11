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Merkel: Ülkedekilerin yüzde 70’ine virüs bulaşabilir

Koronavirüse ilişkin açıklamalar yapan Angela Merkel, Almanya'daki insanların yüzde 60 ile 70'ine koronavirüs bulaşabileceğini söyledi.

AA | 11.03.2020 - 00:48..
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Alman basınında yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARIN YÜZDE 60 İLA 70'İNE VİRÜS BULAŞABİLİR"

Toplantıya katılanlara dayandırılan haberlerde Merkel, Almanya’nın koronavirüsle mücadelesinin uzun süreceğini belirterek, "Almanya’daki insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşabilir." dedi.

Merkel, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla etkinliğin iptal edilmesi gerektiğine işaret etti.

"BOŞ TRİBÜNLER BU ÜLKENİN BAŞINA GELEBİLECEK EN KÖTÜ ŞEY DEĞİL"

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) birçok karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin kararı hatırlatan Alman Başbakanı, "Boş tribünlerin önünde oynanan karşılaşmalar bu ülkenin başına gelebilecek en kötü şey değildir." ifadesini kullandı.

Robert-Koch Enstitüsünün verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 1296 kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

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