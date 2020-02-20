Merkel'den Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama

Almanya'da Türklere yönelik düzenlenen ırkçı saldırıya ilişkin Başbakan Angela Merkel'den açıklama geldi.

"BU ZEHİR TOPLUMUMUZDA VAR"

Irkçılığın bir zehir olduğunu ifade eden Merkel, bu zehrin toplumlarında olduğunu söyledi.

Merkel, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır.

Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." şeklinde konuştu.

5'İ TÜRK 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da düzenlenen ırkçı saldırıda 5'i Türk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmişti.