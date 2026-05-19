Merkel’den Avrupa’ya kritik uyarı: Kıta güçten ve hedeflerinden uzaklaşıyor

Avrupa siyasetinin deneyimli isimlerinden Angela Merkel, Avrupa’nın mevcut küresel konumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Brüksel’de Avrupa Liyakat Nişanı töreninde konuşan Merkel, kıtanın geçmişte belirlediği hedeflerle bugün gelinen nokta arasında ciddi bir fark bulunduğunu vurguladı.

Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu çatısı altında düzenlenen törende konuşan Merkel, Avrupa Birliği’nin kuruluşundan bu yana üç temel vaadi bulunduğunu hatırlattı.

BARIŞ VAADİ ARTIK GARANTİ DEĞİL

Merkel, AB’nin en temel hedeflerinden biri olan barışın günümüzde ciddi şekilde tehdit altında olduğunu ifade etti. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını hatırlatan Merkel, “Barış artık garanti sayılamaz” diyerek Avrupa güvenlik mimarisindeki kırılganlığa dikkat çekti.

ABD’nin değişen güvenlik yaklaşımının da Avrupa için belirsizlik oluşturduğunu belirten Merkel, geçmişteki güvenlik dengelerinin artık geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

REFAH HEDEFİ BASKI ALTINDA

Avrupa’nın ikinci büyük vaadi olan refahın da zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Merkel, kıtanın ekonomik gücünü korumakta zorlandığını ifade etti.

“Avrupa’nın dünyanın en güçlü ve en bilim temelli kıtası olması hedefinden bugün oldukça uzağız” diyen Merkel, bu hedefe ulaşmak için kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI VURGUSU

Merkel, üçüncü temel unsur olan demokrasi, insan onuru ve insan haklarının da baskı altında olduğunu söyledi. Demokrasi olmadan özgürlüğün mümkün olmayacağını vurgulayan Merkel, bu alanın da korunması gerektiğine dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA VE YAPAY ZEKA UYARISI

Konuşmasında dijital dünyaya da değinen Merkel, sosyal medyada gerçek ile yanlışın birbirine karışabildiğini belirterek bilgi kirliliğinin Avrupa genelinde ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Yapay zekânın gelişimiyle bu durumun daha da karmaşık hale geldiğini söyleyen Merkel, sosyal medya platformları ve yapay zekâ sistemlerinin daha güçlü şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.