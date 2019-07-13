Merkel'in titremesinin nedeni: Hipoglisemi atağı

Dünya, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titremesinin nedenini merak ederken, uzmanlar teşhisi koydu.
Buna göre Merkel, Hipoglisemi atağı geçiriyor.
Hipoglisemi atağı, kan şekerinin olması gerektiğinden daha düşük olması durumuna deniyor.
HAFTADA 2 KEZ ATAK OLABİLİR
Hipoglisemik reaksiyonun başlangıcında bulanık görme, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme ve baygınlık hissediliyor. Özellikle tip 1 diyabetli hastalar, haftada bir veya iki hipoglisemi atağı geçirebiliyor.
Angela Merkel yine titrerken görüntülendi İZLE