1 Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor.

2 FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün birinci etabındaki üstyapı ve derz onarım çalışmaları, bu akşam tamamlanacak ve birinci etap bu gece trafiğe açılacak.

3 İstanbul'da 15 Temmuz'da 9 bin 500 personel çalışacak İstanbul Valiliği, yapılacak kutlamalar için alınan güvenlik, sağlık ve ulaşım tedbirlerini paylaştı. Buna göre 15 Temmuz'da 9 bin 500 personel görev yapacak.

4 3 yılda 29 bin 382 kamu görevlisine FETÖ'den dava açıldı 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından bugüne kadar Türkiye genelinde kamu görevlisi ve sivil toplam 223 bin 357 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 29 bin 382 kamu görevlisine dava açıldı.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

6 Merkel'in titremesinin nedeni: Hipoglisemi atağı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titremesinin nedeni kan şekeri düşüklüğü ile kendini gösteren Hipoglisemi atağı olarak açıklandı.