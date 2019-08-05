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MB'dan döviz hamlesi: 2.1 milyar dolar çekilecek

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırdı, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda ise faizi 100 baz puan indirdi.

AA | 05.08.2019 - 10:38..
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Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi.

Yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artıran Merkez Bankası, dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan indirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

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