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Merkez Bankası 2020'nin ilk faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi 11,25'e indirdi.

AA & Ensonhaber | 16.01.2020 - 14:01..
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Merkez Bankası, 2020'nin ilk faiz toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada faizin 11,25'e indirildiğini belirtti.

YÜZDE 12 İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası'nda faizi sabit tutan Murat Çetinkaya'nın başkanlıktan alınmasının ardından, Murat Uysal başkanlığa getirilmişti.

Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu; 25 Temmuz'da faizi yüzde 24'ten 19,75'e, 12 Eylül'de ise yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye 24 Ekim'de 16,50'den yüzde 14'e 12 Aralık'ta ise yüzde 12'ye indirmişti. indirmişti.

Böylece temmuz ayından bu yana yapılan 5 toplantıyla faizde toplamda yüzde 12'lik indirim sağlandı.

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