Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre SPK Başkanlığına Mahmut Sütcü atanırken, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz getirildi.
9 Mayıs tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar yürürlüğe girdi.
Atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı görevine Hızır Aslıyürek getirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nda ise önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kurul Başkanlığına Mahmut Sütcü atanırken, İkinci Başkanlık görevine Ahmet Aksu, üyeliğe ise Yusuf Sünbül getirildi.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine Abdi Serdar Üstünsalih seçildi.
TÜİK VE MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA ATAMA
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine ise Yusuf Emre Akgündüz getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nda da görev değişikliği yaşandı. Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı.
Karar kapsamında ayrıca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Alemdar’ın atandığı bildirildi.