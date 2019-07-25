Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Piyasalar, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına gözünü dikti.

Geçtiğimiz haftalarda görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın ardından bu toplantıda alınacak kararı piyasalar merakla bekliyor.

FAİZİ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

Neredeyse kesin gözüyle bakılan Merkez Bankası'nın faiz indirmesinde oranın ne kadar olacağıyla ilgili tahminler yapılıyor.

İktisatçılar, Merkez'in yüzde 2.5 oranında faizi indireceğini tahmin ediyor.

DOLAR 5.70'İN ÜZERİNDE

Öte yandan dolar da Merkez Bankası'nın faiz indirmesi beklentisinden dolayı dün 5.70'in üzerini gördü ve bugün de bu seviyenin üzerinden güne başladı.