taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7171
Euro
6.376
Altın
1423.75
Borsa
103457.26
Gram Altın
261.397

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Bugün toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizi indirmesi bekleniyor.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 08:58..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Piyasalar, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına gözünü dikti.

Geçtiğimiz haftalarda görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın ardından bu toplantıda alınacak kararı piyasalar merakla bekliyor.

FAİZİ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

Neredeyse kesin gözüyle bakılan Merkez Bankası'nın faiz indirmesinde oranın ne kadar olacağıyla ilgili tahminler yapılıyor.

İktisatçılar, Merkez'in yüzde 2.5 oranında faizi indireceğini tahmin ediyor.

DOLAR 5.70'İN ÜZERİNDE

Öte yandan dolar da Merkez Bankası'nın faiz indirmesi beklentisinden dolayı dün 5.70'in üzerini gördü ve bugün de bu seviyenin üzerinden güne başladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

161
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

101
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

50
Ulaştırma Bakanı: Dünyanın en ucuz otoyollarına sahibiz

Ulaştırma Bakanı: Dünyanın en ucuz otoyollarına sahibiz

250
Turizmciler olası bayram tatilinin uzatılmamasını dert etmiyor

Turizmciler olası bayram tatilinin uzatılmamasını dert etmiyor

36
Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

15
Barcelona'dan gelir rekoru

Barcelona'dan gelir rekoru

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir