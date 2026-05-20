Merkez Bankası, nisan ayı konut fiyat endeksini paylaştı

2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,3 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 223,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,3 oranında azalış gösterdi.

KONUT FİYATLARI EN FAZLA ANKARA'DA YÜKSELDİ

2026 yılı Nisan ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,6, 2,6 ve 2,1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,2, 29,9 ve 26,7 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Nisan 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 33,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,7 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ

2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

YENİ KİRACI KİRA FİYATLARI

Merkez Bankası sistemlerine göre, yeni kiracı kira fiyatlarında Ocak 2020'den beri yani 75 ay sonra ilk kez yıllık bazda reel gerileme yaşandı.

Konut fiyatları zaten uzun süredir reel olarak düşüşteydi ancak koronavirüs salgını bu yana kira tarafında ilk kez enflasyonun altında bir bakış izliyoruz.

Nisan 2023'te yüzde 52'leri bulan reel patlama fırtınası durmuş gibi görünüyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE KİRALAR

YKKE 2026 yılı Nisan ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,4, 2,8 ve 1,2 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 36,2, 36,7 ve 29,4 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Nisan 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.