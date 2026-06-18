Merkez Bankası rezervleri: 152,1 milyar dolar
TCMB’nin brüt döviz rezervleri 12 Haziran’da 53 milyar 124 milyon dolara düştü, önceki haftaya göre 1 milyar 130 milyon dolarlık azalma yaşandı. Altın rezervleri ise 6 milyar 213 milyon dolar düşerek 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolara indi.
Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 54 milyar 254 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİNDE DEĞER DÜŞÜŞÜ YAŞANDI
Bu dönemde altın rezervleri ise 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalışla 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)