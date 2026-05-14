Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 8 Mayıs'ta 6 milyar 46 milyon dolar arttı ve 171,5 milyar doları aştı. TCMB'nin altın rezervleri ise 2 milyar 82 milyon dolar artarak 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB toplam rezervleri, 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 82 milyon dolar artarak 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi.

ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara çıktı.

REZERV REKORU:

Merkez Bankası'nın rezervleri, en son 30 Ocak 2026 tarihinde  218 milyar 158 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)