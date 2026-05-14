Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 82 milyon dolar artarak 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervleri, en son 30 Ocak 2026 tarihinde 218 milyar 158 milyon dolar olmuştu.