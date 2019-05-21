Merkez Bankası swap faizini düşürdü

Merkez Bankası, swap piyasasında faizi düşürme kararı aldı. Merkez Bankası’nın kararı sonrası dolar kuru yükselişe geçti.

REPO İHALELERİ YENİDEN AÇILDI

Merkez Bankası 9 Mayıs'ta haftalık repo ihalelerine ara vermişti. Merkez Bankası yüzde 24 faizle haftalık repo ihalelerine yeniden başladı.

FAİZ SONRASI GERİLEME OLMUŞTU

Merkez Bankası, dolar kurundaki sert hareketlerin önüne geçmek amacıyla swap piyasalarındaki faiz oranlarını yükseltmişti. Ekonomi piyasalarında uzun süre tartışmalara neden olan faiz artışı kararı sonrası, dolar kuru bir miktar gerilemişti.

DOLAR KURU FAİZ KARARI SONRASI YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nın kararı öncesi dolar kuru 6.03 TL seviyelerinde gezerken, faiz indirme kararı sonrası 6.09 TL seviyesine kadar yükseldi.

Dolar kuru, daha sonra yapılan kâr satışları sonrası bir miktar gerileyerek 6.07 seviyelerine düştü.