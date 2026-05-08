Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu İstanbul'da açıklayacak

Orta Doğu'daki savaş, piyasaları altüst etmeye devam ediyor...

Bu süreçte ekonomi yönetimi, yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin süreçten en az hasarla çıkmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB’nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.