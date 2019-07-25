taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6727
Euro
6.3091
Altın
1432.56
Borsa
103555.77
Gram Altın
261.347

Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

Bir önceki Başkan Murat Çetinkaya, faizi indirmemesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tepki çekiyordu.

AA & Ensonhaber | 25.07.2019 - 14:42..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yaptığı toplantıda, faizi yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi. Karar, faizin indirilmesinin yanında başka anlamlar da taşıyor.

BİR ÖNCEKİ BAŞKAN İNDİRMİYORDU

Geçtiğimiz haftalarda görevden alınan Merkez Bankası'nın bir önceki Başkanı Murat Çetinkaya Başkanlığı'nda toplanan Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 24'te sabit tutuyor ve indirmiyordu.

Çetinkaya, bu kararlarıyla faiz karşıtlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekiyordu.

Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indiMurat Çetinkaya-Murat Uysal

YENİ BAŞKANLA FAİZ İNDİ, DOLAR DÜŞTÜ

Murat Uysal Başkanlığı'nda toplanan Para Politikası Kurulu faizi 19,75'e indirdi; bu karar sonrası dolar da beklenenin aksine yükselmedi 5.68 seviyelerine düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Murat Çetinkaya açıklaması VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

246
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

191
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

141
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

208
'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

59
Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

356
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir