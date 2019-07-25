Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yaptığı toplantıda, faizi yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi. Karar, faizin indirilmesinin yanında başka anlamlar da taşıyor.
BİR ÖNCEKİ BAŞKAN İNDİRMİYORDU
Geçtiğimiz haftalarda görevden alınan Merkez Bankası'nın bir önceki Başkanı Murat Çetinkaya Başkanlığı'nda toplanan Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 24'te sabit tutuyor ve indirmiyordu.
Çetinkaya, bu kararlarıyla faiz karşıtlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekiyordu.
Murat Çetinkaya-Murat Uysal
YENİ BAŞKANLA FAİZ İNDİ, DOLAR DÜŞTÜ
Murat Uysal Başkanlığı'nda toplanan Para Politikası Kurulu faizi 19,75'e indirdi; bu karar sonrası dolar da beklenenin aksine yükselmedi 5.68 seviyelerine düştü.