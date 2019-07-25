Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

Bodrum'da otelin toplantı salonunu silahla basan bir kişi, güvenlik müdürünü, genel müdür yardımcısını ve genel müdürünü vurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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20 sevimli yaz tırnak tasarımı

Ultra parlak renkleri, şık şekilleri veya cesur tasarımları denemenin şimdi tam zamanı. Manikürünüzü bir üst seviyeye çıkarmak için bu sezonun en moda yaz tırnak tasarım fikirlerini derledik...