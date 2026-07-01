Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni adımlar geldi.

TCMB tarafından hazırlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat/katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ DÜZENLEME

Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 30'dan yüzde 32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.

Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Tebliğle birlikte müstakrizlerin fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 25 olurken diğer yükümlülüklerde vadeye göre farklılaştırılmış zorunlu karşılık oranları uygulanmaya devam edildi.

Buna göre yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonlarını da kapsayan diğer yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı 1 yıla kadar vadede yüzde 21, 2 yıla kadar vadede yüzde 10, 3 yıla kadar vadede yüzde 8, 5 yıla kadar vadede yüzde 3 ve 5 yıldan uzun vadede yüzde 0 olarak belirlendi.

Bankaların yurt içi yerleşiklerle yaptıkları repo işlemlerinden sağlanan 1 yıla kadar vadeli fonlar için ise zorunlu karşılık oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.