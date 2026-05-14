Merkezi Doküman Yönetim Sistemi devreye geçti

Yabancıların Borsa'daki işlemleri daha sağlıklı yapmaları için yeni bir adım atıldı.

Faliyete sokulan yeni sistem, hesap açım sürecinin hızlanmasıyla birlikte sermaye piyasalarına daha hızlı ve kolaylıkla yatırım yapılabilmesini amaçlıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), yurt dışında yerleşik yatırımcıların sermaye piyasalarındaki hesap açım işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için geliştirilen Merkezi Doküman Yönetim Sistemini (MDYS) devreye aldı.

MKK'den yapılan açıklamaya göre, geliştirmesi tamamlanan ve piyasaların hizmetine sunulan MDYS ile sermaye piyasalarına yurt dışından gelecek yatırımlar, daha hızlı ve kolay gerçekleştirilecek.

EVRAK GÖNDERİMİ DOĞRUDAN VE HIZLI OLACAK

MDYS ile yurt dışında yerleşik hak sahipleri yatırım kuruluşlarına fiziki olarak veya e-posta gibi farklı kanallardan gönderdikleri evraklarını ve yatırım hesabı açmak için gerekli belgelerini dijital ortamda güvenli şekilde doğrudan ve daha hızlı gönderebilecek.

TEK BİR MERKEZDEN PAYLAŞIM

Ayrıca, gerekli belgelerin ilgili yatırım kuruluşlarıyla ve paydaşlarla tek bir merkezden paylaşılmasına onay vererek, "Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Başvurusu" dahil çok sayıda işlemin daha hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi yurt dışındaki yerleşik yatırımcılara sağlanan hizmetlerden biri olarak öne çıkıyor.

GÖREV MKK’YE VERİLMİŞTİ

Resmi Gazete’de 29 Nisan 2025'te yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından MKK Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye'de yetkili yatırım kuruluşlarında hesap açma süreçlerini kolaylaştırmak adına gerekli işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi görevi MKK’ye verilmişti.