Merkezi yönetim brüt borç stoku ve Hazine alacakları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 14 trilyon 765,3 milyar lira olarak belirlendi.

BORÇ STOKUNUN PARA BİRİMİ DAĞILIMI

Borç stokunun 7 trilyon 38 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 7 trilyon 727,3 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

HAZİNE ALACAKLARI NİSAN SONU İTİBARIYLA 253,2 MİLYAR LİRA OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 253,2 milyar lira oldu.

Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,9 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.