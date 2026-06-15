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Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298,2 milyar lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 86,2 milyar lira, giderleri 1 trilyon 384,4 milyar lira olarak hesaplandı.

AA AA
Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298,2 milyar lira açık verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 azalarak 1 trilyon 86 milyar 168 milyon liraya geriledi. 

Bütçe giderleri de yüzde 27 yükselerek 1 trilyon 384 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artışla 6 trilyon 277 milyar 714 milyon liraya çıktı. 

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 37,4 yükselerek 7 trilyon 334 milyar 713 milyon lira oldu.

Bu dönemde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artarak, 5 trilyon 304 milyar 78 milyon liraya çıktı

BÜTÇE AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298 milyar 223 milyon lira, ocak-mayıs döneminde de 1 trilyon 56 milyar 999 milyon lira açık verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)