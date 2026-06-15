Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298,2 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 azalarak 1 trilyon 86 milyar 168 milyon liraya geriledi.

Bütçe giderleri de yüzde 27 yükselerek 1 trilyon 384 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artışla 6 trilyon 277 milyar 714 milyon liraya çıktı.

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 37,4 yükselerek 7 trilyon 334 milyar 713 milyon lira oldu.

Bu dönemde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artarak, 5 trilyon 304 milyar 78 milyon liraya çıktı

BÜTÇE AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298 milyar 223 milyon lira, ocak-mayıs döneminde de 1 trilyon 56 milyar 999 milyon lira açık verdi.