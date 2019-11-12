Merkür, Güneş'in tam önünden geçti

Nadir rastlanan gök olayları arasında yer alan Merkür'ün Güneş önünden geçişi, dün 15:30 itibarıyla gerçekleşti.

Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlenebilen, Türkiye'den ise kısmen gözlemlenebilen geçiş, harika görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

100 YILDA 13 KEZ GERÇEKLEŞİYOR

Merkür'ün Güneş'in önünden geçişi, 100 yılda 13 kere gerçekleşiyor. Bir sonraki geçiş ise 2032 yılında gerçekleşecek. Dün gerçekleşen ve yaklaşık olarak 5 buçuk saat süren geçiş sırasında başta NASA olmak üzere birçok gökbilimci ve gözlemevi, etkileyici fotoğraflar yakaladı. İşte o fotoğraflardan bazıları:

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